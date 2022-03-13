УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко впервые за семь матчей АПЛ выйдет в старте Эвертона
В тренде

Миколенко впервые за семь матчей АПЛ выйдет в старте Эвертона

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Лэмпард вспомнил за украинца

Миколенко впервые за семь матчей АПЛ выйдет в старте Эвертона

evertonfc.com

Новина українською

В рамках 29-го тура чемпионата Англии "Эвертон" встретится с "Вулверхэмптоном" на "Гудисон Парк". Наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард доверил место на левой бровке защиты Виталию Миколенко.

Впервые за семь матчей АПЛ защитник появится в основном составе. В последний раз он играл в чемпионате с первых минут 15 января.

После этого Миколенко выходил в старте два раза в поединках Кубка Англии, а также появлялся на поле в матче Премьер-лиги 7 марта, сыграв 32 минуты против “Тоттенхэма”.

“Эвертон” и “Вулвергемптон” начнут в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...