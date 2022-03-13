Миколенко впервые за семь матчей АПЛ выйдет в старте Эвертона
Лэмпард вспомнил за украинца
evertonfc.com
В рамках 29-го тура чемпионата Англии "Эвертон" встретится с "Вулверхэмптоном" на "Гудисон Парк". Наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард доверил место на левой бровке защиты Виталию Миколенко.
Introducing your Blues to face Wolves ????????#EVEWOL pic.twitter.com/3axKgaSnDg— Everton (@Everton) March 13, 2022
Впервые за семь матчей АПЛ защитник появится в основном составе. В последний раз он играл в чемпионате с первых минут 15 января.
После этого Миколенко выходил в старте два раза в поединках Кубка Англии, а также появлялся на поле в матче Премьер-лиги 7 марта, сыграв 32 минуты против “Тоттенхэма”.
“Эвертон” и “Вулвергемптон” начнут в 16:00. UA-Футбол проведет
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