Миколенко впервые за семь матчей АПЛ выйдет в старте Эвертона

В рамках 29-го тура чемпионата Англии "Эвертон" встретится с "Вулверхэмптоном" на "Гудисон Парк". Наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард доверил место на левой бровке защиты Виталию Миколенко.

Впервые за семь матчей АПЛ защитник появится в основном составе. В последний раз он играл в чемпионате с первых минут 15 января.

После этого Миколенко выходил в старте два раза в поединках Кубка Англии, а также появлялся на поле в матче Премьер-лиги 7 марта, сыграв 32 минуты против “Тоттенхэма”.