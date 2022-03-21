Украинский защитник перебрался в чемпионат Швеции
Воспитанник "Динамо" нашел новый клуб
Фото: ostersundsfk.se
Украинский защитник Мирослав Мазур стал игроком "Эстерсунда", сообщает пресс-служба шведского клуба.
23-летний украинец подписал контракт на срок до 31 декабря 2023 года.
Отметим, что Мирослав уже выступал в Швеции - в 2020 году он в составе "Умео" в 19 матчах забил два гола
Мазур – воспитанник киевского "Динамо". В течение карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу" и молдавский "Сфынтул Георге". Последним его клубом была польская "Ягеллония", которую он покинул летом 2021 года.
Напомним, что "Эстерсунд" выступает во втором по силе национальном дивизионе чемпионата Швеции.
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