Украинский защитник перебрался в чемпионат Швеции

Украинский защитник Мирослав Мазур стал игроком "Эстерсунда", сообщает пресс-служба шведского клуба.

23-летний украинец подписал контракт на срок до 31 декабря 2023 года.

Отметим, что Мирослав уже выступал в Швеции - в 2020 году он в составе "Умео" в 19 матчах забил два гола

Мазур – воспитанник киевского "Динамо". В течение карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу" и молдавский "Сфынтул Георге". Последним его клубом была польская "Ягеллония", которую он покинул летом 2021 года.

Напомним, что "Эстерсунд" выступает во втором по силе национальном дивизионе чемпионата Швеции.