"Он за Украину порвет всех". Харатин не удивлен решением Вернидуба пойти на фронт

Полузащитник "Легии" Игорь Харатин рассказал о том, как Польша помогает украинцам, пострадавшим от войны, об общении с новым одноклубником Беньямином Вербичем. Также украинец высказался о решении Юрия Вернидуба вступить в тероборону и ответил, готов ли, в случае необходимости, сам взять в руки оружие.

С Вербичем, конечно, пообщались, он тоже очень помогает украинской армии, спасибо ему за это. Он показывал мне свои дроны и бронежилеты, которые передавал ВСУ. Мы с ним тоже на связи и общаемся.

"Мы общаемся с фондами, один из таких фондов создала "Легия". Они очень беспокоятся о людях, которые приезжают из Украины. Буквально недавно мне написали, что есть места для работы для прибывающих сюда людей. Если кому-то нужна работа и какая-то помощь, пусть обращаются ко мне. Мы будем помогать, чем сможем.

Для меня не было какой-то неожиданностью то, что Вернидуб вступил в терроборону. Знаю Николаевича, он всегда за свою землю, за свою страну порвет всех. Если нужно будет взять оружие в руки, я готов. В первые дни у меня было очень сильное желание. Но понимаю, что без опыта я там много не помогу, и отсюда я могу сделать гораздо больше. Но если нужно, я бы пошел.

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Сейчас Варшава кипит помощью Украине. Когда проезжаешь по городу, видишь, как люди привозят еду и даже оружие. Все люди, с которыми я общаюсь, помогают. Игроки "Легии" даже принимают к себе семьи, это очень круто. Я этого не ожидал, мы за это очень благодарны.

Хотел бы поблагодарить нашу армию, которая просто героически защищаю нашу страну. То, с каким настроением они это делают, поднимает дух. Я пытаюсь смотреть эти видео, они наши герои. Я очень хочу поблагодарить их и нашего Президента, который никуда не убежал и был на месте. Ради свободы люди объединились и готовы рвать всех, это супер", – сказал Харатин.