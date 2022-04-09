Коваленко впервые за три матча Специи не выйдет в старте

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Эмполи" примет "Специю" на собственном стадионе. Главный тренер гостей Тьягу Мотта не нашел места в стартовой одиннадцатке Виктору Коваленко.

???? STARTING XI



???? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #EmpoliSpezia



POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/KYyAvfPG2a — Spezia Calcio (@acspezia) April 9, 2022

Впервые за три встречи украинец не выйдет в основном составе. Предыдущие два матча против "Сассуоло" и "Специи" он начинал с первых минут.

Отметим, что "Эмполи" и "Специя" идут бок о бок в турнирной таблице чемпионате: "синие" занимают 14 место, в то время как "орлята" расположились на 15-й позиции. Между командами всего одно очко разницы.

Коллективы начнут встречу в 16:00.