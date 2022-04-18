Зозуля и Лунин встретились с украинскими беженцами в Мадриде

Нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля сообщил, что вместе с голкипером "Реала" Андреем Луниным посетили украинских беженцев в Мадриде и сыграли с ними в футбол.

"За время полномасштабного вторжения рашистов в Украину Испания приняла более 25 тысяч украинских беженцев.

Вместе с Андреем Луниным приехали в семьи украинцев в Мадриде, вынужденно покинувших свои дома.

Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения – детях. В центре, который посетили, в настоящее время находится 80 детей. Мы старались их максимально отвлечь и вернуть в мирную жизнь. Со старшими – сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина", – написал Зозуля в своем Facebook.