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Зозуля и Лунин встретились с украинскими беженцами в Мадриде

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Украинцы сыграли вместе с детьми в футбол

Зозуля и Лунин встретились с украинскими беженцами в Мадриде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля сообщил, что вместе с голкипером "Реала" Андреем Луниным посетили украинских беженцев в Мадриде и сыграли с ними в футбол.

"За время полномасштабного вторжения рашистов в Украину Испания приняла более 25 тысяч украинских беженцев.

Вместе с Андреем Луниным приехали в семьи украинцев в Мадриде, вынужденно покинувших свои дома.

Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения – детях. В центре, который посетили, в настоящее время находится 80 детей. Мы старались их максимально отвлечь и вернуть в мирную жизнь. Со старшими – сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина", – написал Зозуля в своем Facebook.

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В статье: Роман Зозуля Реал (Мадрид) Фуэнлабрада Андрей Лунин
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