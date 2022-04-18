Малиновский может покинуть Аталанту. Клуб намерен устроить распродажу игроков

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский уже этим летом может сменить клуб. Об этом пишет Corriere della Serra.

По информации источника, "бергамаски" готовятся к большой работе на трансферном рынке летом.

Не слишком удачный сезон может заставить боссов "Аталанты" к масштабным переменам. Подопечные Джан Пьеро Гасперини вылетели в четвертьфинале Лиги Европы, а в Серии А команда после 31 тура идет только восьмой.

Одним из тех, кто может покинуть команду, называют украинского полузащитника Руслана Малиновского. Кроме украинца на трансфер могут выставить Марио Пашалича, Маттео Пессину, Алексея Миранчука и Луиса Муриеля. Также есть вопросы относительно Рафаэля Толои и Луиса Паломино.

В этом сезоне Малиновский провел 36 матчей за клуб из Бергамо во всех турнирах, забил 10 мячей и оформил 5 результативных передач. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.