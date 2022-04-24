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Ференцварош Зубкова – чемпион Венгрии в третий раз подряд

Наши за границей
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Предыдущие два чемпионства клуб выиграл под руководством Сергея Реброва

Ференцварош Зубкова – чемпион Венгрии в третий раз подряд

фото - ФК "Ференцварош"

UA-Футбол
Новина українською

"Ференцварош" из Будапешта обыграл сегодня "Уйпешт" со счетом 2:1 и стал чемпионом Венгрии в третий раз подряд. До окончания чемпионата клубу оставалось провести еще 4 игры, однако отрыв от второго места составляет 13 очков.

Сейчас клуб тренирует российский тренер Станислав Черчесов, ранее руководивший сборной России. Однако, два титула до него "Ференцварошу" принес украинец Сергей Ребров, сейчас работающий в "Аль-Айне" из ОАЭ.

В составе "Ференвароша" до сих пор находится украинский вингер Александр Зубков. В этом сезоне за клуб он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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