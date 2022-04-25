У Цитаишвили второе голевое действие за Вислу - от поражения оно не спасло

Настоящий триллер случился в 30-м туре польского первенства. "Висла" проиграла "Плоцку" со счетом 3:4, упустив победу в самой концовке матча.

Не обошлось без хорошо знакомого нам игрока. Гио Цитаишвили, выступающий за "Висла" в аренде, отдал голевую передачу во время третьего гола краковской команды. Правда это от поражения не спасло - на 90+11 с пенальти "Висла" пропустила четвертый.

Niesamowite spotkanie przy Reymonta, ale bez punktów.



Wisła K. 3️⃣:4️⃣ Wisła P. ⏱️90'#WISWPŁ pic.twitter.com/7qzXkpgGVg — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) April 25, 2022

Отметим, что в сумме Гио провел за польский клуб три игры, отдав две голевые передачи.