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У Цитаишвили второе голевое действие за Вислу - от поражения оно не спасло

Наши за границей
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Решающий гол был забит на 90+11

У Цитаишвили второе голевое действие за Вислу - от поражения оно не спасло

Фото: Wisła Kraków

UA-Футбол
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Настоящий триллер случился в 30-м туре польского первенства. "Висла" проиграла "Плоцку" со счетом 3:4, упустив победу в самой концовке матча.

Не обошлось без хорошо знакомого нам игрока. Гио Цитаишвили, выступающий за "Висла" в аренде, отдал голевую передачу во время третьего гола краковской команды. Правда это от поражения не спасло - на 90+11 с пенальти "Висла" пропустила четвертый.

Отметим, что в сумме Гио провел за польский клуб три игры, отдав две голевые передачи.

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В статье: Висла (Краков) Георгий Цитаишвили
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