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Яремчук: Мы не можем приравнивать украинскую сборную к подвигам ВСУ

Наши за границей
(1 голосов)

Футбол важен, но сейчас он не может быть на первом месте

Яремчук: Мы не можем приравнивать украинскую сборную к подвигам ВСУ

Фото: slbenfica.pt

UA-Футбол
Новина українською

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук уверен, что выход на Чемпионат мира станет важным событием, но главные герои страны - не футболисты.

"Конечно, мы не можем приравнивать себя к подвигам ВСУ. Все, что мы можем сделать - это выложиться для победы.

Нам нужно выполнить нашу работу с самым большим желанием, которое у нас когда-то было. Вот и все, а сравнивать нас, с этими героическими поступками – это преувеличение", - заявил Яремчук в программе Денисов TIME.

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2022 в 23:02
Романе, це теж потрібно нашим хлопцям. Морально потрібно. Зробіть це для них...
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