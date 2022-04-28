Яремчук: Мы не можем приравнивать украинскую сборную к подвигам ВСУ

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук уверен, что выход на Чемпионат мира станет важным событием, но главные герои страны - не футболисты.

"Конечно, мы не можем приравнивать себя к подвигам ВСУ. Все, что мы можем сделать - это выложиться для победы.

Нам нужно выполнить нашу работу с самым большим желанием, которое у нас когда-то было. Вот и все, а сравнивать нас, с этими героическими поступками – это преувеличение", - заявил Яремчук в программе Денисов TIME.