Яремчук: Мы не можем приравнивать украинскую сборную к подвигам ВСУ
Футбол важен, но сейчас он не может быть на первом месте
Фото: slbenfica.pt
Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук уверен, что выход на Чемпионат мира станет важным событием, но главные герои страны - не футболисты.
"Конечно, мы не можем приравнивать себя к подвигам ВСУ. Все, что мы можем сделать - это выложиться для победы.
Нам нужно выполнить нашу работу с самым большим желанием, которое у нас когда-то было. Вот и все, а сравнивать нас, с этими героическими поступками – это преувеличение", - заявил Яремчук в программе Денисов TIME.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2022 в 23:02
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