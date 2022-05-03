Зинченко заинтересовал топ-клуб из Англии
Лондонцы следят за ситуацией вокруг украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал известный английский клуб.
По информации источника, лондонский "Арсенал" следит за ситуацией вокруг 25-летнего украинца.
Главный тренер "канониров" Микель Артета планирует усилить позицию левого защитника в летнее трансферное окно. Артета недоволен тем, как Нуну Таварешу проваливает текущий сезон и не может навязать конкуренцию Кира Тирни, который из-за травмы выбыл на немалое время.
Впрочем, о возможном трансфере Зинченко пока речь не идет, он считается лишь одной из многих кандидатур в шорт-листе "Арсенала", об этом ранее свидетельствовал Daily Express.
Напомним, что контракт Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2024 года.
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