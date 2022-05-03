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Зинченко заинтересовал топ-клуб из Англии

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(2 голосов)

Лондонцы следят за ситуацией вокруг украинца

Зинченко заинтересовал топ-клуб из Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал известный английский клуб.

По информации источника, лондонский "Арсенал" следит за ситуацией вокруг 25-летнего украинца.

Главный тренер "канониров" Микель Артета планирует усилить позицию левого защитника в летнее трансферное окно. Артета недоволен тем, как Нуну Таварешу проваливает текущий сезон и не может навязать конкуренцию Кира Тирни, который из-за травмы выбыл на немалое время.

Впрочем, о возможном трансфере Зинченко пока речь не идет, он считается лишь одной из многих кандидатур в шорт-листе "Арсенала", об этом ранее свидетельствовал Daily Express.

Напомним, что контракт Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
AFC Report

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Комментарии (1)
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yurets87 (запоріжжя)
03.05.2022 в 13:20
Якщо він в шорт-листі,то він не може бути одним з багатьох,на то він і шорт-лист,де на позицію вибирають з 2-3 кандидатів
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