Ребров: Хочу вернуться работать в Украину

Главный тренер эмирского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, где он думает продолжать карьеру после завершения контракта с текущим клубом:

“Конечно, я хочу вернуться в Украину. Просто нужно понимать, куда возвращаться. Мы все ждем и надеемся, что война закончится, что возобновится чемпионат Украины. Но сейчас мнения совсем о другом.

Мой контракт с “Аль-Айном” закончится в июне, тогда и будем думать, где работать и что делать. То, что я хочу вернуться в Украину, – это однозначно”, - сказал Ребров.