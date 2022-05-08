Ребров: Хочу вернуться работать в Украину
Но нужно знать, куда
Фото: fradi.hu
Главный тренер эмирского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, где он думает продолжать карьеру после завершения контракта с текущим клубом:
“Конечно, я хочу вернуться в Украину. Просто нужно понимать, куда возвращаться. Мы все ждем и надеемся, что война закончится, что возобновится чемпионат Украины. Но сейчас мнения совсем о другом.
Мой контракт с “Аль-Айном” закончится в июне, тогда и будем думать, где работать и что делать. То, что я хочу вернуться в Украину, – это однозначно”, - сказал Ребров.
Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Ребров может возглавить сборную Украины. Правда, после выполнения поставленной задачи Александром Петраковым прошлой осенью УАФ продлила контракт с ним до конца 2022 года.
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