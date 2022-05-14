Зозуля забил на последних минутах игры за Фуэнлабраду
Хоть команда уже и вылетела из Сегунды
Фото: Getty Images
Украинский форвард "Фуэнлабрады" Роман Зозуля забил на 90 минуте матча против "Луго". За команду-противника сыграл также другой украинский легионер – левый защитник Орест Лебеденко.
Зозуля забил с ассиста экс-игрока "Вильярреала" и молодежной сборной Испании Хави Онтивероса. По итогам матча "Фуэнлабрада" победила "Луго" со счетом 3:1. Для украинца это уже 3 гол в этом сезоне.
Однако, команде Романа Зозули это уже не поможет в борьбе за сохранение прописки в Ла Лиге 2. "Фуэнлабрада" вылетела из Сегунды еще по итогам прошлого тура, проиграв дублю "Реала Сосьедад".
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Комментарии (1)
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Zaragoza
14.05.2022 в 19:38
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