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Зозуля забил на последних минутах игры за Фуэнлабраду

Наши за границей
(1 голосов)

Хоть команда уже и вылетела из Сегунды

Зозуля забил на последних минутах игры за Фуэнлабраду

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Фуэнлабрады" Роман Зозуля забил на 90 минуте матча против "Луго". За команду-противника сыграл также другой украинский легионер – левый защитник Орест Лебеденко.

Зозуля забил с ассиста экс-игрока "Вильярреала" и молодежной сборной Испании Хави Онтивероса. По итогам матча "Фуэнлабрада" победила "Луго" со счетом 3:1. Для украинца это уже 3 гол в этом сезоне.

Однако, команде Романа Зозули это уже не поможет в борьбе за сохранение прописки в Ла Лиге 2. "Фуэнлабрада" вылетела из Сегунды еще по итогам прошлого тура, проиграв дублю "Реала Сосьедад".

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В статье: Роман Зозуля Луго Фуэнлабрада
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Комментарии (1)
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Zaragoza
14.05.2022 в 19:38
Зюзя на козак
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