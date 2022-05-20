Стала известна оценка Миколенко за матч против Кристал Пэлас

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2.

В стартовом составе хозяев на эту игру вышел украинский защитник Виталий Миколенко. 22-летний украинец отыграл на поле весь поединок.

За это время Миколенко отдал 19 точных передач (79%), 3 ключевых паса, нанес 1 удар мимо ворот, выиграл 5 из 8 единоборств, 3 раза отобрал мяч, сделал 1 вынос и 1 перехват.

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Портал SofaScore оценил его игру в 7.4 балла - четвертая показатель среди игроков "Эвертона". Более высокие баллы в составе "ирисок" получили Ришарлисон (7.7), Доминик Калверт-Льюин (7.6), и Мейсон Холгейт (7.5).

В нынешнем сезоне Миколенко провел 15 матчей за ливерпульский клуб во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отметился 1 ассистом.