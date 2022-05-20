Рух стал чемпионом Украины U-19 и сыграет в Юношеской лиги УЕФА
Львовяне обошли "Динамо" и "Шахтер"
Фото: ФК Рух
Сегодня, 20 мая, "Рух" U-19 одержал победу над одногодками из "Колоса" (3:0) в рамках перенесенного матча 19-го тура Юношеского чемпионата Украины. Поединок проходил в польского городе Санок.
Голы на счету Василия Рунича, Остапа Притулы и Даниила Кондракова.
Напомним, сезон в молодежном первенстве был приостановлен, но по просьбе львовян "Колос" и "Ингулец" согласились доиграть 2 матча в Польше. Благодаря этим двум победам "Рух" обошел лидирующего "Динамо", имея на одну проведенную игру меньше.
Соответственно, руховцы получили право сыграть в следующем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.
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