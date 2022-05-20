Коноплянка: Надеюсь, что следующий сезон Краковии будет успешнее - хотим попасть в топ-3
Евгений рад остаться в Польше
Фото: Cracovia
Украинский вингер Евгений Коноплянка поделился своими эмоциями после подписания нового контракта с "Краковией".
"Я подписал контракт еще на один сезон. Рад остаться здесь. Надеюсь, что следующий сезон будет успешнее нынешнего, так как этот мы закончили в середине таблицы. Мы пообщались с тренерским штабом и теперь наша цель попасть в топ-3 или в топ-5. Этот сезон был неплохим, но в следующем планируем играть более агрессивно.
Рад, что подписал контракт. Мне нравится город, и еще более важно, что мне нравится команда. Обращение к болельщикам? Без них не бывает футбола, а значит мы играем для болельщиков. Будем ждать их на стадионах в следующем сезоне. Вперед", - заявил Коноплянка.
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