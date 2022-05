Миколенко, Зинченко и Ярмоленко начнут последний тур АПЛ в запасе

Объявлены стартовые составы всех команд на матчи последнего, 38-го, тура АПЛ. Ни один из трёх украинских игроков не выйдет в стартовом составе своей команды. Андрей Ярмоленко начнет свой, скорее всего, последний матч за "Вест Хэм" на скамейке. В прошлом туре он попрощался с болельщиками команды.

???? Our final lineup of the 2021/22 season looks like this!



