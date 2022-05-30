Малиновский оказался в интересной символической сборной Серии А

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых ценных игроков чемпионата Италии, у которых через год заканчивается контракт с их клубами.

Попал в топ-11 и украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский. Трансферная стоимость хавбека сборной Украины оценивается в 30 миллионов евро.

Малиновский перебрался в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллионов евро. Украинец подписал четырехлетний контракт с "бергамасками".

Но уже через год срок его действия истекает, а слухи о пролонгации соглашения пока не появлялись. Напомним, в сезоне 2021/22 Малиновский провел 41 матч за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отметился 7 ассистами.

Клуб из Бергамо занял 8-е место в Серии А и остался без еврокубков на следующий сезон.