Малиновский оказался в интересной символической сборной Серии А
Команду составил ресурс Transfermarkt
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых ценных игроков чемпионата Италии, у которых через год заканчивается контракт с их клубами.
Попал в топ-11 и украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский. Трансферная стоимость хавбека сборной Украины оценивается в 30 миллионов евро.
Малиновский перебрался в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллионов евро. Украинец подписал четырехлетний контракт с "бергамасками".
Но уже через год срок его действия истекает, а слухи о пролонгации соглашения пока не появлялись. Напомним, в сезоне 2021/22 Малиновский провел 41 матч за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отметился 7 ассистами.
Клуб из Бергамо занял 8-е место в Серии А и остался без еврокубков на следующий сезон.
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