Фабрицио Романо: Ман Сити готовы отпустить Зинченко. Украинец – одна из целей Эвертона

"Манчестер Сити" готовы позволить украинскому левому защитнику Александру Зинченко покинуть клуб, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации журналиста, клуб намерен заменить украинца игроком "Брайтона" Марком Кукурельей.

Manchester City are prepared to let Oleksandr Zinchenko leave as they are targeting Marc Cucurella, with an official bid coming soon - decision was made in May ???? #MCFC



Zinchenko can be sold and Everton have his name in the list as one of the main targets. Other clubs also keen. https://t.co/hcqK7l83ov