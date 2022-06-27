Украинский форвард забил дебютный мяч в США - ВИДЕО
Ассистировал ему экс-игрок "МЮ"
Фото: instagram.com/cltindependence
В матче Первой лиги USL "Шарлотт Индепенденс" на своем поле разгромил "Форвард Мэдисон" (6:2). В составе хозяев отличился украинский нападающий Илья Шевцов.
22-летний украинец появился в старте и уже на 28-й минуте забил дебютный мяч. Шевцов замкнул навесную передачу экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Габриэля Обертана. Для украинца это была пятая игра за новую команду.
Напомним, контракт футболиста принадлежит черниговской "Десне", а в США он играет на правах аренды - соглашение рассчитано до конца 2022 года. После 13 туров "Шарлотт" занимает 5-е место в турнирной таблице третьего по силе дивизиона.
Shevtsov shoots, Shevtsov scores. ???? #WeAreCLT #CLTvMAD pic.twitter.com/JQRVRCq7G8— Charlotte Independence (@Independence) June 26, 2022
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