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Украинский форвард забил дебютный мяч в США - ВИДЕО

Наши за границей
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Ассистировал ему экс-игрок "МЮ"

Украинский форвард забил дебютный мяч в США - ВИДЕО

Фото: instagram.com/cltindependence

Новина українською

В матче Первой лиги USL "Шарлотт Индепенденс" на своем поле разгромил "Форвард Мэдисон" (6:2). В составе хозяев отличился украинский нападающий Илья Шевцов.

22-летний украинец появился в старте и уже на 28-й минуте забил дебютный мяч. Шевцов замкнул навесную передачу экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Габриэля Обертана. Для украинца это была пятая игра за новую команду.

Напомним, контракт футболиста принадлежит черниговской "Десне", а в США он играет на правах аренды - соглашение рассчитано до конца 2022 года. После 13 туров "Шарлотт" занимает 5-е место в турнирной таблице третьего по силе дивизиона.

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В статье: Илья Шевцов Шарлотт
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