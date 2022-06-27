Украинский форвард забил дебютный мяч в США - ВИДЕО

В матче Первой лиги USL "Шарлотт Индепенденс" на своем поле разгромил "Форвард Мэдисон" (6:2). В составе хозяев отличился украинский нападающий Илья Шевцов.

22-летний украинец появился в старте и уже на 28-й минуте забил дебютный мяч. Шевцов замкнул навесную передачу экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Габриэля Обертана. Для украинца это была пятая игра за новую команду.

Напомним, контракт футболиста принадлежит черниговской "Десне", а в США он играет на правах аренды - соглашение рассчитано до конца 2022 года. После 13 туров "Шарлотт" занимает 5-е место в турнирной таблице третьего по силе дивизиона.