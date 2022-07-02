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Фиорентина почти согласовала трансфер защитника Шахтера. Он уже ищет дом во Флоренции

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Но переговоры еще идут

Фиорентина почти согласовала трансфер защитника Шахтера. Он уже ищет дом во Флоренции

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Фиорентина" и "Шахтер" находится на финальном этапе переговоров на счет правого защитника "горняков" Додо. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что бразилец уже ищет себе жилье во Флоренции. Правда, переговоры все еще продолжаются, и стороны торгуются на счет суммы трансфера.

“Шахтер” снизил свою планку и хочет выручить за Додо 18 миллионов евро, а “фиалки” повысили сумму, которую они готовы заплатить за защитника, до 15 млн евро. Правда, согласия стороны могут прийти благодаря включению контракт различных бонусов.

Напомним, что Додо перешел в "Шахтер" в январе 2018-го из бразильской "Куритибы" за 2 миллиона евро. Однажды донецкий клуб отправил защитника в аренду в португальскую "Виторию Гимарайнш" в сезоне 2018-2019 гг., а после этого он закрепился в составе "горняков".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 20 миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" действителен до конца лета 2025-го.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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