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Хотят вернуть украинца. Специя начала переговоры с Аталантой по Коваленко

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Виктор может провести следующий сезон в составе "орлят"

Хотят вернуть украинца. Специя начала переговоры с Аталантой по Коваленко

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко может еще один сезон провести в составе "Специи". Об этом сообщает CalcioSpezia со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на 26-летнего украинца, и хавбек может снова отправиться в стан "орлят" на правах аренды. Отмечается, что новый наставник "Специи" Лука Готти хотел бы видеть футболиста в своей команде. Исполнительный директор клуба Риккардо Печини уже провел переговоры с "Аталантой".

Помимо этого, "Специя" пытается продать в "Торино" своего капитана Джулио Маджоре, который считается главным конкурентом украинского хавбека.

В сезоне-2021/22 Коваленко отыграл матчей 27 за "бело-черных", в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
CalcioSpezia

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