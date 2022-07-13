Ярмоленко - фанатам Аль-Айна: Я обещаю вам биться за эту футболку

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к фанатам "Аль-Айна" после подписания контракта с эмиратским клубом. Напомним, что 32-летний игрок проведет в ОАЭ один сезон.

"Привет, болельщики "Аль-Айна". Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку", - сказал Ярмоленко.

الأوكراني أندري يارمولينكو ????????



من ⚒️ إلى ???? الزعـامـة ولغاية 2023 ????⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

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