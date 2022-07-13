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Ярмоленко - фанатам Аль-Айна: Я обещаю вам биться за эту футболку

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Украинский вингер продолжит карьеру в ОАЭ

Ярмоленко - фанатам Аль-Айна: Я обещаю вам биться за эту футболку

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к фанатам "Аль-Айна" после подписания контракта с эмиратским клубом. Напомним, что 32-летний игрок проведет в ОАЭ один сезон.

"Привет, болельщики "Аль-Айна". Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку", - сказал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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