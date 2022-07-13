Ярмоленко - фанатам Аль-Айна: Я обещаю вам биться за эту футболку
Украинский вингер продолжит карьеру в ОАЭ
Фото: alainclub.ae
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к фанатам "Аль-Айна" после подписания контракта с эмиратским клубом. Напомним, что 32-летний игрок проведет в ОАЭ один сезон.
"Привет, болельщики "Аль-Айна". Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку", - сказал Ярмоленко.
الأوكراني أندري يارمولينكو ????????— نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022
من ⚒️ إلى ???? الزعـامـة ولغاية 2023 ????⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05
Читайте такжеОфициально. Ярмоленко стал игроком команды Реброва
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо дважды сыграло с Лионом, Черноморец громит молдован. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Ярославский привез в Украину мобильные рентгеновские установки на $1 млн
- Россия вроде бы собралась проводить морской парад в Севастополе на день ВМФ
- Клуб Бундеслиги объявил о подписании Ивана Ордеца
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти