В Кривбассе так и не дебютировал. 26-летний Бухал продолжит карьеру в Болгарии
Ушел в качестве свободного агента
Фото: ФК Александрия
Украинец Глеб Бухал продолжит карьеру в чемпионате Болгарии.
Контракт с ним подписал футбольный клуб "Хебир". Детали сделки неизвестны. К команде он присоединился в качестве свободного агента.
Зимой 2022-го года Бухал подписал контракт с "Кривбассом", однако из-за войны так и не успел дебютировать за команду. Весну провел в чешской "Сигма-Б" на правах аренды.
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Источник:ФК Хебир
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