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В Кривбассе так и не дебютировал. 26-летний Бухал продолжит карьеру в Болгарии

Наши за границей
(1 голосов)

Ушел в качестве свободного агента

В Кривбассе так и не дебютировал. 26-летний Бухал продолжит карьеру в Болгарии

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Глеб Бухал продолжит карьеру в чемпионате Болгарии.

Контракт с ним подписал футбольный клуб "Хебир". Детали сделки неизвестны. К команде он присоединился в качестве свободного агента.

Зимой 2022-го года Бухал подписал контракт с "Кривбассом", однако из-за войны так и не успел дебютировать за команду. Весну провел в чешской "Сигма-Б" на правах аренды.

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В статье: Глеб Бухал
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Источник:
ФК Хебир

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