В Кривбассе так и не дебютировал. 26-летний Бухал продолжит карьеру в Болгарии

Украинец Глеб Бухал продолжит карьеру в чемпионате Болгарии.

Контракт с ним подписал футбольный клуб "Хебир". Детали сделки неизвестны. К команде он присоединился в качестве свободного агента.

Зимой 2022-го года Бухал подписал контракт с "Кривбассом", однако из-за войны так и не успел дебютировать за команду. Весну провел в чешской "Сигма-Б" на правах аренды.