Шахтер может получить деньги за трансфер Зинченко в Арсенал
Алекс может финансово помочь донецкому клубу
Фото: Manchester City FC
Донецкий "Шахтер" может получить определенную сумму денег за трансфер украинца Александра Зинченко из "Манчестер Сити" в "Арсенал". Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
В рамках платежа солидарности клуб, который воспитал игрока, получает определенный процент от трансферной суммы в зависимости от количества лет, проведенных игроком в родной команде.
По информации журналиста, "Шахтер" может рассчитывать на выплату в размере от 450 до 600 тысяч евро. Напомним, что по данным СМИ, за переход Зинченко "Арсенал" заплатит около 30 миллионов фунтов.
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