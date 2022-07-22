Шахтер может получить деньги за трансфер Зинченко в Арсенал

Донецкий "Шахтер" может получить определенную сумму денег за трансфер украинца Александра Зинченко из "Манчестер Сити" в "Арсенал". Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

В рамках платежа солидарности клуб, который воспитал игрока, получает определенный процент от трансферной суммы в зависимости от количества лет, проведенных игроком в родной команде.

По информации журналиста, "Шахтер" может рассчитывать на выплату в размере от 450 до 600 тысяч евро. Напомним, что по данным СМИ, за переход Зинченко "Арсенал" заплатит около 30 миллионов фунтов.