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Зозуля может оказаться в клубе третьего дивизиона Испании

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Нападающий думает над вариантами продолжения карьеры

Зозуля может оказаться в клубе третьего дивизиона Испании

Фото: Facebook

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля может продолжить свою карьеру в одном из испанских клубов. Об этом сообщает издание Footboom.

В данный момент украинец находится в статусе свободного агента по окончании контракта с "Фуэнлабрадой". При этом интерес к услугам 32-летнего футболиста проявляют две команды: "Эльденсе" и другой неназванный клуб.

Известно, что стороны могут провести детальные переговоры по сотрудничеству в ближайшее время. "Эльденсе" выступает в первом дивизионе Королевской испанской футбольной федерации, то есть в третьем дивизионе страны.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда
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Источник:
FootBoom

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