Зозуля может оказаться в клубе третьего дивизиона Испании

Украинский нападающий Роман Зозуля может продолжить свою карьеру в одном из испанских клубов. Об этом сообщает издание Footboom.

В данный момент украинец находится в статусе свободного агента по окончании контракта с "Фуэнлабрадой". При этом интерес к услугам 32-летнего футболиста проявляют две команды: "Эльденсе" и другой неназванный клуб.

Известно, что стороны могут провести детальные переговоры по сотрудничеству в ближайшее время. "Эльденсе" выступает в первом дивизионе Королевской испанской футбольной федерации, то есть в третьем дивизионе страны.