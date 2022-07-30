Зозуля может оказаться в клубе третьего дивизиона Испании
Нападающий думает над вариантами продолжения карьеры
Фото: Facebook
Украинский нападающий Роман Зозуля может продолжить свою карьеру в одном из испанских клубов. Об этом сообщает издание Footboom.
В данный момент украинец находится в статусе свободного агента по окончании контракта с "Фуэнлабрадой". При этом интерес к услугам 32-летнего футболиста проявляют две команды: "Эльденсе" и другой неназванный клуб.
Известно, что стороны могут провести детальные переговоры по сотрудничеству в ближайшее время. "Эльденсе" выступает в первом дивизионе Королевской испанской футбольной федерации, то есть в третьем дивизионе страны.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:FootBoom
Популярное сейчас
- Не просто шапочки. Как Ливерпуль интегрировал в тренировочный процесс нейронауку
- Вдохновились Поворознюком: в Аяччо гостевых фанатов будут держать в клетке
- Чтобы не привлекать излишнее внимание: Нацбанк запретил обменникам выставлять табло с курсом валют
- Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в контрольном матче
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти