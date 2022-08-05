Гол и пенальти от Петряка. Видеообзор матча, в котором Фехервар с украинцами в составе разгромил Петрокуб

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций венгерский "Фехервар" разгромил представителя Молдовы "Петрокуб" 5:0. Один из голов забил украинец Иван Петряк. Также в активе украинца – заработанный пенальти уже при счете 4:0.

Кроме Петряка, в этом матче сыграли украинцы Евгений Макаренко, Артем Шабанов, а также Артем Федоров за "Петрокуб". Смотрите, как это было, в видеообзоре.

“Фехервар” Венгрия – “Петрокуб” Молдова 5:0

Голы: Дардаи 20, Кодро 23 (пен.), Стопира 35, Петряк 66, Зивзивадзе 88 (пен.)