Гол и пенальти от Петряка. Видеообзор матча, в котором Фехервар с украинцами в составе разгромил Петрокуб
Третий квалификационный раунд Лиги конференций
фото - ФК Фехервар / автор невідомий
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций венгерский "Фехервар" разгромил представителя Молдовы "Петрокуб" 5:0. Один из голов забил украинец Иван Петряк. Также в активе украинца – заработанный пенальти уже при счете 4:0.
Кроме Петряка, в этом матче сыграли украинцы Евгений Макаренко, Артем Шабанов, а также Артем Федоров за "Петрокуб". Смотрите, как это было, в видеообзоре.
“Фехервар” Венгрия – “Петрокуб” Молдова 5:0
Голы: Дардаи 20, Кодро 23 (пен.), Стопира 35, Петряк 66, Зивзивадзе 88 (пен.)
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