Известна причина, по которой Леднев не играл в последних матчах Фехервара
Футболист отсутствует из-за болезни
Фото: MOL Fehérvár FC Official
Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев, ныне выступающий за венгерский "Фехервар" на правах аренды, пропустил последние четыре матча своей команды.
По информации украинского журналиста и комментатора Виктора Вацко, причиной тому стал коронавирус. Из-за болезни 24-летний украинец и не участвовал в четырех последних матча "Фехервара" (два — в Лиге конференций и два — в чемпионате Венгрии). Последний раз Леднев выходил на поле 21 июля, в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанской "Габалы", проведя в общей сложности 27 минут.
Контракт украинского хавбека принадлежит киевскому "Динамо". Леднев перебрался в "Фехервар" на правах аренды в декабре 2021 года. В составе венгерского клуба он сыграл 11 матчей и выполнил две результативные передачи.
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