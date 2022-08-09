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Известна причина, по которой Леднев не играл в последних матчах Фехервара

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Футболист отсутствует из-за болезни

Известна причина, по которой Леднев не играл в последних матчах Фехервара

Фото: MOL Fehérvár FC Official

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев, ныне выступающий за венгерский "Фехервар" на правах аренды, пропустил последние четыре матча своей команды.

По информации украинского журналиста и комментатора Виктора Вацко, причиной тому стал коронавирус. Из-за болезни 24-летний украинец и не участвовал в четырех последних матча "Фехервара" (два — в Лиге конференций и два — в чемпионате Венгрии). Последний раз Леднев выходил на поле 21 июля, в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанской "Габалы", проведя в общей сложности 27 минут.

Контракт украинского хавбека принадлежит киевскому "Динамо". Леднев перебрался в "Фехервар" на правах аренды в декабре 2021 года. В составе венгерского клуба он сыграл 11 матчей и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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Источник:
Вацко on air

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