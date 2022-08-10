Бразильский хавбек Металлиста перешел в аренду в японский клуб

Полузащитник "Металлиста" Паулиньо Бойя ближайшие полгода проведет в Восточной Азии. 24-летний бразилец перешел на правах аренды в японский клуб "Киото Санга" из города Киото.

Соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Напомним, Паулиньо стал игроком харьковской команды зимой этого года. За трансфер южноамериканского футболиста харьковчане заплатили 1,60 млн евро. Вторую половину прошлого сезона он отыграл в "Америка Минейро" из Белу-Оризонти. В составе бразильского клуба полузащитник принял участие в 9 матчах и отметился одной результативной передачей.

Кроме того, "Металлист" отпустил своего голкипера Андрея Бубенцова в Польшу. Украинский футболист перебрался в польский "Орлета Радзин", где будет выступать на правах свободного агента.

Согласно данным Transfermarkt, 24-летний украинец заключил контракт до 30 июня 2023 года. Бубенцов присоединился к харьковчанам летом 2021 года, не сыграв за команду ни одного матча. Зимой голкипер выступал на правах аренды за "Полесье". В футболке житомирского клуба полузащитник успел сыграть против "Вереса" на Winter Cup (2:1).