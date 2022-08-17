Меличенко: В Мариуполе сгорела моя арендованная квартира со всеми вещами
Украинский защитник - о ситуации в оккупированном россией городе
Фото: ФК Мариуполь
Бывший защитник "Мариуполя" Кирилл Меличенко рассказал о ситуации в оккупированном россией городе.
"Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела, и с ней все мои вещи. Там у нас сгорело полдома вообще. Конечно, об этом даже не думал, когда видел, какой ужас происходит в Мариуполе. Безгранично жалко людей, сочувствую всем семьям, потерявшим близких.
До начала войны все было хорошо, а потом даже некоторое время не было связи с руководством, потому что все находились в Мариуполе. На тот момент мы больше переживали, все ли сотрудники клуба выжили, стадион ли уцелел… Поэтому, я считаю, что все обязательства в клубе выполнили", - сказал Меличенко.
Напомним, то на данный момент 23-летний украинец выступает за "Динамо" Дрезден в 3-й Бундеслиге.
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