Меличенко: В Мариуполе сгорела моя арендованная квартира со всеми вещами

Бывший защитник "Мариуполя" Кирилл Меличенко рассказал о ситуации в оккупированном россией городе.

"Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела, и с ней все мои вещи. Там у нас сгорело полдома вообще. Конечно, об этом даже не думал, когда видел, какой ужас происходит в Мариуполе. Безгранично жалко людей, сочувствую всем семьям, потерявшим близких.

До начала войны все было хорошо, а потом даже некоторое время не было связи с руководством, потому что все находились в Мариуполе. На тот момент мы больше переживали, все ли сотрудники клуба выжили, стадион ли уцелел… Поэтому, я считаю, что все обязательства в клубе выполнили", - сказал Меличенко.