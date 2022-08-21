Украинский вингер стал игроком клуба известного российского блоггера

Футбольный клуб российского блоггера Евгения Савина "Красава" объявил о подписании украинского вингера Виталия Квашука.

Этот переход произошел на правах свободного агента. Последним клубом игрока был кипрский "Арис Лимассол". Transfermarkt отмечает, что контракт заключен до лета следующего года.

Теперь в расположении "Красавы" находятся двое футболистов с украинским паспортом. Вторым является нападающий Евгений Будник, присоединившийся к команде 10 августа.

Отметим, что Квашук играл в академиях "Динамо", донецкого "Металлурга" и "Зари". На профессиональном уровне он представлял донецкий “Олимпик”, а также белорусские, латвийские, азербайджанские и кипрские клубы.

Напомним, что полным названием клуба Евгения Савина является "Красава Ипсонас". Он представляет Второй дивизион Кипра.