Украинский вингер стал игроком клуба известного российского блоггера
Их там таких уже двое
ФК Гомель
Футбольный клуб российского блоггера Евгения Савина "Красава" объявил о подписании украинского вингера Виталия Квашука.
Этот переход произошел на правах свободного агента. Последним клубом игрока был кипрский "Арис Лимассол". Transfermarkt отмечает, что контракт заключен до лета следующего года.
Теперь в расположении "Красавы" находятся двое футболистов с украинским паспортом. Вторым является нападающий Евгений Будник, присоединившийся к команде 10 августа.
Отметим, что Квашук играл в академиях "Динамо", донецкого "Металлурга" и "Зари". На профессиональном уровне он представлял донецкий “Олимпик”, а также белорусские, латвийские, азербайджанские и кипрские клубы.
Напомним, что полным названием клуба Евгения Савина является "Красава Ипсонас". Он представляет Второй дивизион Кипра.
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