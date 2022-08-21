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Без клуба один день. Карасюк перешел в армянский Пюник

Наши за границей
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Вчера ушел из "Руха"

Без клуба один день. Карасюк перешел в армянский Пюник

Новина українською

Украинский полузащитник Роман Карасюк после львовского "Руха" быстро нашел новую команду.

Вчера, "желто-черные" обьявили о том, том клуб и футболист прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

А уже сегодня, армянский "Пюник" объявил о подписании контракта с 31-летним хавбеком.

Напомним, за свою карьеру Карасюк также выступал за "Волынь", "Сталь", "Верес" и венгерскую "Кишварду".

Немецкий портал оценивает Романа в 400 000 евро.

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В статье: Роман Карасюк Пюник (Ереван)
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Источник:
fcpyunik.am

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