Без клуба один день. Карасюк перешел в армянский Пюник

Украинский полузащитник Роман Карасюк после львовского "Руха" быстро нашел новую команду.

Вчера, "желто-черные" обьявили о том, том клуб и футболист прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

А уже сегодня, армянский "Пюник" объявил о подписании контракта с 31-летним хавбеком.

Напомним, за свою карьеру Карасюк также выступал за "Волынь", "Сталь", "Верес" и венгерскую "Кишварду".

Немецкий портал оценивает Романа в 400 000 евро.