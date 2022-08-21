Без клуба один день. Карасюк перешел в армянский Пюник
Вчера ушел из "Руха"
Украинский полузащитник Роман Карасюк после львовского "Руха" быстро нашел новую команду.
Вчера, "желто-черные" обьявили о том, том клуб и футболист прекратили сотрудничество по соглашению сторон.
А уже сегодня, армянский "Пюник" объявил о подписании контракта с 31-летним хавбеком.
Напомним, за свою карьеру Карасюк также выступал за "Волынь", "Сталь", "Верес" и венгерскую "Кишварду".
Немецкий портал оценивает Романа в 400 000 евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fcpyunik.am
Популярное сейчас
- Арсенал повторил уникальный рекорд Премьер-лиги, единолично державшийся более 80 лет
- Джошуа заплакал на пресс-конференции после боя с Усиком. Видео
- Джошуа выбросил чемпионские пояса после поражения от Усика. Видео
- Роман Яремчук и не его Бенфика. Окно украинца вновь открывается против Динамо
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти