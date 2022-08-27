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Тренер Мехелена: Швед говорит, что пока не может играть в футбол. Поэтому я хочу, чтобы он держался подальше

Наши за границей
(1 голосов)

Это все из-за потенциального трансфера в "Шахтер"?

Тренер Мехелена: Швед говорит, что пока не может играть в футбол. Поэтому я хочу, чтобы он держался подальше

kvmechelen.be

Новина українською

Главный тренер "Мехелена" Дэнни Бьос прокомментировал, когда украинский вингер Марьян Швед будет готов снова тренироваться с командой:

“Марьян снова будет тренироваться только тогда, когда будет доступным. Пока он говорит, что не может играть в футбол, и мне не нужно, чтобы он был в команде. Поэтому я хочу, чтобы он держался подальше”, - сказал Бьос.

Напомним, что ходили слухи о том, что Швед может перейти в донецкий "Шахтер". Правда, пока Марьян все еще является игроком "Мехелена".

В этом сезоне украинец провел три матча, в которых записал в свой пассив желтую карточку. В двух из этих поединков Швед выходил с первых минут. Однако стоит отметить, что он не попал в заявку на последнюю на данный момент встречу Мехелена, которая состоялась 21 августа.

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В статье: Мехелен Марьян Швед
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Источник:
walfoot.be

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