Тренер Мехелена: Швед говорит, что пока не может играть в футбол. Поэтому я хочу, чтобы он держался подальше
Это все из-за потенциального трансфера в "Шахтер"?
kvmechelen.be
Главный тренер "Мехелена" Дэнни Бьос прокомментировал, когда украинский вингер Марьян Швед будет готов снова тренироваться с командой:
“Марьян снова будет тренироваться только тогда, когда будет доступным. Пока он говорит, что не может играть в футбол, и мне не нужно, чтобы он был в команде. Поэтому я хочу, чтобы он держался подальше”, - сказал Бьос.
Напомним, что ходили слухи о том, что Швед может перейти в донецкий "Шахтер". Правда, пока Марьян все еще является игроком "Мехелена".
В этом сезоне украинец провел три матча, в которых записал в свой пассив желтую карточку. В двух из этих поединков Швед выходил с первых минут. Однако стоит отметить, что он не попал в заявку на последнюю на данный момент встречу Мехелена, которая состоялась 21 августа.
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