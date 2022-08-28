Кочергин забил дебютный гол в чемпионате Польши

Экс-игрок "Днепра" и "Зари" Владислав Кочергин очень неплохо начал сезон в составе польского "Ракува". Он отличился тремя забитыми голами в поединках квалификации Лиги Конференций (в матчах с "Астаной" и трнавским "Спартаком").

А вот в чемпионате Польши результативными действиями он не отличился. Но в воскресенье, 28 августа он наконец записал в свой актив первый гол в рамках польской "Экстраклясы". В матче против "Шленска" в рамках седьмого тура Кочергин вышел в основе, а на 47-й минуте удвоил преимущество своей команды. По состоянию на 70-ю минуту "Ракув" побеждал 1:3.

В случае победы команда Кочергина поднимется на пятое место в турнирной таблице. Вместе с тем выступления в Лиге Конференций завершились поражением от пражской "Славии".