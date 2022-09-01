Официально: Морозюк перешел в кипрский клуб российского блогера
Как минимум странное решение
Скриншот: ТК Футбол
Украинский полузащитник Николай Морозюк, который до недавнего времени защищал цвета "
Клуб представляет Второй дивизион Кипра. Полным названием клуба Евгения Савина является "Красава Ипсонас".
О подписании 34-летнего футболиста клуб объявил официально.
Официальных данных о контракте клуб не дает, хотя ранее СМИ писали, что договор заключен до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на год.
Интересно, что за команду уже играет двое украинцев - Виталий Квашук, о его переходе сообщалось ранее, и Евгений Будник.
Напомним, что Морозюк перешел в "Черноморец" зимой, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне. Ранее воспитанник киевского "Динамо" выступал в турецком "Ризеспоре".
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