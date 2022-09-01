Официально: Морозюк перешел в кипрский клуб российского блогера

Украинский полузащитник Николай Морозюк, который до недавнего времени защищал цвета " Черноморца ", стал игроком клуба "Красава", владельцем которого является российский блоггер Евгений Савин.

Клуб представляет Второй дивизион Кипра. Полным названием клуба Евгения Савина является "Красава Ипсонас".

О подписании 34-летнего футболиста клуб объявил официально.

Официальных данных о контракте клуб не дает, хотя ранее СМИ писали, что договор заключен до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на год.

Интересно, что за команду уже играет двое украинцев - Виталий Квашук, о его переходе сообщалось ранее, и Евгений Будник.

Напомним, что Морозюк перешел в "Черноморец" зимой, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне. Ранее воспитанник киевского "Динамо" выступал в турецком "Ризеспоре".