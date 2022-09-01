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Официально: Морозюк перешел в кипрский клуб российского блогера

Наши за границей
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Как минимум странное решение

Официально: Морозюк перешел в кипрский клуб российского блогера

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Украинский полузащитник Николай Морозюк, который до недавнего времени защищал цвета "Черноморца", стал игроком клуба "Красава", владельцем которого является российский блоггер Евгений Савин.

Клуб представляет Второй дивизион Кипра. Полным названием клуба Евгения Савина является "Красава Ипсонас".

О подписании 34-летнего футболиста клуб объявил официально.

Официальных данных о контракте клуб не дает, хотя ранее СМИ писали, что договор заключен до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на год.

Интересно, что за команду уже играет двое украинцев - Виталий Квашук, о его переходе сообщалось ранее, и Евгений Будник.

Напомним, что Морозюк перешел в "Черноморец" зимой, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне. Ранее воспитанник киевского "Динамо" выступал в турецком "Ризеспоре".

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В статье: Николай Морозюк Черноморец (Одесса) война с Россией
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