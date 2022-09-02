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Яремчук забил в дебютном матче за Брюгге после выхода на замену

Наши за границей
(5 голосов)

Многообещающий старт

Яремчук забил в дебютном матче за Брюгге после выхода на замену

Фото: twitter.com/ClubBrugge

Новина українською

Роман Яремчук вышел на замену на 63 минуте матча "Брюгге" – "Серкль". Спустя 20 минут украинец забил в ворота гостей.

Матч закончился со счетом 4:0.

Это первый матч Романа за бельгийскую команду. Он перешел в "Брюгге" 29 августа.

В прошлом сезоне Роман провел за "Бенфику" 43 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 15 миллионов евро.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Серкль Брюгге
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Комментарии (2)
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Romb_DK (Київ)
03.09.2022 в 00:20
И снова Яремчук бело-синий. А, как всем известно, Бело-синий самый сильный!!!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.09.2022 в 23:53
Це його! Вдачі!
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