Яремчук забил в дебютном матче за Брюгге после выхода на замену
Многообещающий старт
Фото: twitter.com/ClubBrugge
Роман Яремчук вышел на замену на 63 минуте матча "Брюгге" – "Серкль". Спустя 20 минут украинец забил в ворота гостей.
Матч закончился со счетом 4:0.
Это первый матч Романа за бельгийскую команду. Он перешел в "Брюгге" 29 августа.
В прошлом сезоне Роман провел за "Бенфику" 43 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 15 миллионов евро.
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Комментарии (2)
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Romb_DK (Київ)
03.09.2022 в 00:20
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.09.2022 в 23:53
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