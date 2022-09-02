Яремчук забил в дебютном матче за Брюгге после выхода на замену

Роман Яремчук вышел на замену на 63 минуте матча "Брюгге" – "Серкль". Спустя 20 минут украинец забил в ворота гостей.

Матч закончился со счетом 4:0.

Это первый матч Романа за бельгийскую команду. Он перешел в "Брюгге" 29 августа.

В прошлом сезоне Роман провел за "Бенфику" 43 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 15 миллионов евро.