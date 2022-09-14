Ярмоленко включен в символическую сборную тура чемпионата ОАЭ

В матче второго тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Айн" на своем поле принимал клуб "Аль-Дафра". Команда Сергея Реброва не пожалела соперника, забив 7 безответных мячей.

Украинский вингер хозяев Андрей Ярмоленко появился на поле с первых секунд и отыграл все 90 минут. На 35-й минуте Ярмоленко забил третий мяч в ворота соперника. Для капитана сборной Украины это был дебютный гол в ОАЭ в составе эмиратского клуба.

Также Андрей отметился результативной передачей в этом игре. 32-летнего вингера включили в команду недели чемпионата ОАЭ с оценкой 8.2. Напомним, что для украинца это 2-й гол за команду, но 1-й в официальных матчах. Ранее он забивал в товарищеском поединке.