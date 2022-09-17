Сергей Ребров передал ВСУ автомобиль
Коуч помогает украинской армии
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров передал Вооруженным силам Украины автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщил теннисист Сергей Стаховский.
На борту машины размещены инициалы Реброва, а также его игровой номер – 11. Ранее Сергей неоднократно высказывался в поддержку Украины в войне с Россией.
Украинский коуч проводит уже второй сезон в ОАЭ. В свой первый год ему удалось сходу выиграть чемпионат страны. Более того, он был
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