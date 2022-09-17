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Сергей Ребров передал ВСУ автомобиль

Наши за границей
(2 голосов)

Коуч помогает украинской армии

Сергей Ребров передал ВСУ автомобиль

Фото: facebook.com/alainfcae

UA-Футбол
Новина українською

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров передал Вооруженным силам Украины автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщил теннисист Сергей Стаховский.

Сергей Ребров передал ВСУ автомобиль - изображение 1

На борту машины размещены инициалы Реброва, а также его игровой номер – 11. Ранее Сергей неоднократно высказывался в поддержку Украины в войне с Россией.

Сергей Ребров передал ВСУ автомобиль - изображение 2

Украинский коуч проводит уже второй сезон в ОАЭ. В свой первый год ему удалось сходу выиграть чемпионат страны. Более того, он был признан лучшим тренером чемпионата в сезоне 2021/22. Летом клуб продлил с Ребровым контракт еще на год.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) война с Россией ВСУ
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
17.09.2022 в 11:25
Машиной не отделаешься, там уже тренер новый нужен. А так молодец конечно.
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oda1979 (Запорожье)
17.09.2022 в 10:57
Серега, красава! А атомную бомбу потянешь?
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