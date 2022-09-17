Сергей Ребров передал ВСУ автомобиль

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров передал Вооруженным силам Украины автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщил теннисист Сергей Стаховский.

На борту машины размещены инициалы Реброва, а также его игровой номер – 11. Ранее Сергей неоднократно высказывался в поддержку Украины в войне с Россией.