Сергей Ребров продлил контракт с Аль-Айном на год

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продлил контракт с клубом из ОАЭ до июня 2023 года. В прошедшем сезоне он привел клуб к чемпионству в местной лиге, а также победе в кубке лиги.

Contract Renewal.. ????

