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Сергей Ребров продлил контракт с Аль-Айном на год

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(2 голосов)

Украинский тренер останется в ОАЭ до лета 2023

Сергей Ребров продлил контракт с Аль-Айном на год

Фото: Arab News

UA-Футбол
Новина українською

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продлил контракт с клубом из ОАЭ до июня 2023 года. В прошедшем сезоне он привел клуб к чемпионству в местной лиге, а также победе в кубке лиги.

Всего у Сергея Реброва теперь десять трофеев, завоеванных в качестве главного тренера. С киевским "Динамо" он дважды побеждал в УПЛ, дважды в Кубке Украины и один раз в Суперкубке страны.

С венгерским "Ференцварошем" Ребров трижды подряд выигрывал местный чемпионат, с сезона 2018/19 по 2020/21. С "Аль-Айном" же Сергей выиграл лигу и кубок лиги ОАЭ.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
25.06.2022 в 23:07
Ребров досить мудро будує свою кар‘єру. Його знають і поважать як професіонала і людину свого слова. Дуже хочеться одного дня подивитись на його роботу у збірній України.
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