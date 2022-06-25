Сергей Ребров продлил контракт с Аль-Айном на год

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продлил контракт с клубом из ОАЭ до июня 2023 года. В прошедшем сезоне он привел клуб к чемпионству в местной лиге, а также победе в кубке лиги.

Contract Renewal.. ????

Al Ain Coach Sergiy Rebrov will continue with @alainfcae until June 2023 #alainclub pic.twitter.com/I5vqD4szBG — Al Ain FC (@alainfcae_en) June 25, 2022

Всего у Сергея Реброва теперь десять трофеев, завоеванных в качестве главного тренера. С киевским "Динамо" он дважды побеждал в УПЛ, дважды в Кубке Украины и один раз в Суперкубке страны.

С венгерским "Ференцварошем" Ребров трижды подряд выигрывал местный чемпионат, с сезона 2018/19 по 2020/21. С "Аль-Айном" же Сергей выиграл лигу и кубок лиги ОАЭ.