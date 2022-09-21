Милан и Шевченко помогут восстановить пострадавший от рашистов стадион в Ирпене

Итальянский " Милан " присоединился к поддержке украинский народ во время войны с россией.

Фонд Fondazione Milan обязуется внести свой вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, сильно пострадавшем от бомбежек.

Работает в этом направлении и украинская легенда клуба Андрей Шевченко. В среду Шевченко посетил итальянцев, чтобы подписать футболки из специальной коллекции. Форма украшена цветами украинского флага, надписью "Милан за мир" и символом мира.

Также футболки были выставлены на аукцион и были раскуплены за более чем 200 000 евро. Эти деньги "Милан" пересичлит на восстановление стадиона в Ирпене.