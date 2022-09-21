Милан и Шевченко помогут восстановить пострадавший от рашистов стадион в Ирпене
Итальянский клуб подключился к помощи Украине
acmilan.com
Итальянский "
Фонд Fondazione Milan обязуется внести свой вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, сильно пострадавшем от бомбежек.
Работает в этом направлении и украинская легенда клуба Андрей Шевченко. В среду Шевченко посетил итальянцев, чтобы подписать футболки из специальной коллекции. Форма украшена цветами украинского флага, надписью "Милан за мир" и символом мира.
Также футболки были выставлены на аукцион и были раскуплены за более чем 200 000 евро. Эти деньги "Милан" пересичлит на восстановление стадиона в Ирпене.
"Постоянное внимание к основным социальным вопросам и поддержка в различных чрезвычайных ситуациях всегда были частью ДНК нашего клуба.
Мы гордимся тем, что находимся на стороне такой легенды, как Шевченко, в поддержке тех, кто больше всего в этом нуждается, и новый проект в Ирпене, а также его долгожданный визит сегодня, свидетельствуют о желании продолжать этот путь вместе, - заявил Паоло Скарони, президент Fondazione Milan.
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