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Милан и Шевченко помогут восстановить пострадавший от рашистов стадион в Ирпене

Наши за границей
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Итальянский клуб подключился к помощи Украине

Милан и Шевченко помогут восстановить пострадавший от рашистов стадион в Ирпене

acmilan.com

Новина українською

Итальянский "Милан" присоединился к поддержке украинский народ во время войны с россией.

Фонд Fondazione Milan обязуется внести свой вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, сильно пострадавшем от бомбежек.

Работает в этом направлении и украинская легенда клуба Андрей Шевченко. В среду Шевченко посетил итальянцев, чтобы подписать футболки из специальной коллекции. Форма украшена цветами украинского флага, надписью "Милан за мир" и символом мира.

Также футболки были выставлены на аукцион и были раскуплены за более чем 200 000 евро. Эти деньги "Милан" пересичлит на восстановление стадиона в Ирпене.

"Постоянное внимание к основным социальным вопросам и поддержка в различных чрезвычайных ситуациях всегда были частью ДНК нашего клуба.

Мы гордимся тем, что находимся на стороне такой легенды, как Шевченко, в поддержке тех, кто больше всего в этом нуждается, и новый проект в Ирпене, а также его долгожданный визит сегодня, свидетельствуют о желании продолжать этот путь вместе, - заявил Паоло Скарони, президент Fondazione Milan.

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В статье: Андрей Шевченко Милан
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Источник:
Милан

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