Лунин - худший игрок Реала в матче против Осасуны

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин впервые в сезоне вышел на матч "Реала" со стартовых минут. Произошло это в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против "Осасуны" (1:1). Украинец играл из-за повреждения у основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа.

Статистический портал Whoscored традиционно выставил оценки после игры. Действия 23-летнего украинца ресурс оценил в 5.9 балла - это наихудший показатель в мадридской команде.

Лунин совершил один сейв, а на 50-й минуте пропустил гол от Кике Гарсии. Лучшим игроком матча стал вингер Винисиус Жуниор, который отличился забитым голом за "Реал".