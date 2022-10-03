Лунин - худший игрок Реала в матче против Осасуны
Плохой дебют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин впервые в сезоне вышел на матч "Реала" со стартовых минут. Произошло это в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против "Осасуны" (1:1). Украинец играл из-за повреждения у основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа.
Статистический портал Whoscored традиционно выставил оценки после игры. Действия 23-летнего украинца ресурс оценил в 5.9 балла - это наихудший показатель в мадридской команде.
Лунин совершил один сейв, а на 50-й минуте пропустил гол от Кике Гарсии. Лучшим игроком матча стал вингер Винисиус Жуниор, который отличился забитым голом за "Реал".
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