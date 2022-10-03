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Лунин - худший игрок Реала в матче против Осасуны

Наши за границей
(3 голосов)

Плохой дебют

Лунин - худший игрок Реала в матче против Осасуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин впервые в сезоне вышел на матч "Реала" со стартовых минут. Произошло это в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против "Осасуны" (1:1). Украинец играл из-за повреждения у основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа.

Статистический портал Whoscored традиционно выставил оценки после игры. Действия 23-летнего украинца ресурс оценил в 5.9 балла - это наихудший показатель в мадридской команде.

Лунин совершил один сейв, а на 50-й минуте пропустил гол от Кике Гарсии. Лучшим игроком матча стал вингер Винисиус Жуниор, который отличился забитым голом за "Реал".

Лунин - худший игрок Реала в матче против Осасуны - изображение 1
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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Андрей Лунин
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Источник:
whoscored

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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
03.10.2022 в 09:27
У него работы было очень мало во время матча, в единственном моменте не смог выручить команду, но там было трудно отбить мяч
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.10.2022 в 09:22
Очікувано..
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avatar
Spokoyno (Київ)
03.10.2022 в 08:42
А що ви хотіли... "Просачкував" весь матч проте один пропустив. Винен / не винен, але пару копійок мінус.
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