  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Буде - Арсенал. Зинченко снова вне заявки
В тренде

Буде - Арсенал. Зинченко снова вне заявки

Наши за границей
(1 голосов)

Алекс продолжает восстанавливаться

Буде - Арсенал. Зинченко снова вне заявки

Фото: The Transfer Tavern

Новина українською

Украинский игрок Арсенала Александр Зинченко не попал в заявку команду на матч 4-го тура Лиги Европы против "Будё-Глимт", который начнется в 19:45.

Ранее украинец пропускал домашние игры с "Буде-Глимтом" в ЛЕ и "Ливерпулем" в АПЛ, а на этот раз оказался вне списка 23-х на выездное противостояние с норвежским клубом.

Ранее наставник "канониров" Микель Артета сообщал, что у Зинченко снова мышечное повреждение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Будё-Глимт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде