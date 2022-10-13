Буде - Арсенал. Зинченко снова вне заявки
Алекс продолжает восстанавливаться
Фото: The Transfer Tavern
Украинский игрок Арсенала Александр Зинченко не попал в заявку команду на матч 4-го тура Л
Ранее украинец пропускал домашние игры с "Буде-Глимтом" в ЛЕ и "Ливерпулем" в АПЛ, а на этот раз оказался вне списка 23-х на выездное противостояние с норвежским клубом.
Ранее наставник "канониров" Микель Артета сообщал, что у Зинченко снова мышечное повреждение.
✈️ TEAM NEWS ????????— Arsenal (@Arsenal) October 13, 2022
✋ Holding & Saliba at the back
???? Odegaard in midfield
⚡️ Nelson starts in attack
???? Follow the game live with us from 4.45pm (UK) on https://t.co/4KJlfLdIj1 ???? pic.twitter.com/IPwZEDJHA4
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