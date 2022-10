Буде - Арсенал. Зинченко снова вне заявки

Украинский игрок Арсенала Александр Зинченко не попал в заявку команду на матч 4-го тура Л иги Европы против "Будё-Глимт", который начнется в 19:45.

Ранее украинец пропускал домашние игры с "Буде-Глимтом" в ЛЕ и "Ливерпулем" в АПЛ, а на этот раз оказался вне списка 23-х на выездное противостояние с норвежским клубом.

Ранее наставник "канониров" Микель Артета сообщал, что у Зинченко снова мышечное повреждение.

✈️ TEAM NEWS ????????



✋ Holding & Saliba at the back

???? Odegaard in midfield

⚡️ Nelson starts in attack



⚡️ Nelson starts in attack