Джака: Зинченко сидел позади меня, говорил и говорил. Я подумал: "Когда ты уже остановишься?"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака прокомментировал положение дел в команде после перехода Александра Зинченко летом:

"У нас была встреча перед матчем с "Ливерпулем", а Зинченко сидел позади меня. Он говорил и говорил. Я думал: "Когда ты уже остановишься?". Он отличный парень, очень открытый. Нам нужен человек с таким характером в команде" , – сказал Джака.