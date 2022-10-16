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  4. Джака: Зинченко сидел позади меня, говорил и говорил. Я подумал: "Когда ты уже остановишься?"
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Джака: Зинченко сидел позади меня, говорил и говорил. Я подумал: "Когда ты уже остановишься?"

Наши за границей
(2 голосов)

Партнеры по команде любят Александра

Джака: Зинченко сидел позади меня, говорил и говорил. Я подумал: "Когда ты уже остановишься?"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака прокомментировал положение дел в команде после перехода Александра Зинченко летом:

"У нас была встреча перед матчем с "Ливерпулем", а Зинченко сидел позади меня. Он говорил и говорил. Я думал: "Когда ты уже остановишься?". Он отличный парень, очень открытый. Нам нужен человек с таким характером в команде" , – сказал Джака.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Арсенал" 6 матчей. В настоящее время он завершает восстановление после мышечного повреждения.

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака Александр Зинченко
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Источник:
Doc

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2022 в 09:54
Вдома тренується слухати, в команді - говорити)))
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