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Украинский защитник включен в сборную тура чемпионата Хорватии

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Украинец напомнил о себе

Украинский защитник включен в сборную тура чемпионата Хорватии

Фото: instagram.com/nkosijek

Новина українською

Украинский центральный защитник "Осиека" Евгений Чеберко попал в символическую сборную 13-го тура чемпионата Хорватии. Соответствующую команду недели составил аналитический портал SofaScore.

23-летний футболист принял участие в победном матче против "Истры 1961" (2:0). Победу команде украинца принесли голы Рамона Мьереса и Мийо Цакташа.

Игра украинского защитника была оценена в 7.9 балла. Стоит отметить, что Чеберко - не единственный представитель "Осиека" в команде этого тура. Портал также включил двух одноклубников Евгения - автора второго гола Цакташа и полузащитника Дарко Неяшмича.

В текущем сезоне Чеберко провел 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Украинский защитник включен в сборную тура чемпионата Хорватии - изображение 1
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В статье: Осиек Евгений Чеберко
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