Кухаревич забил во втором матче чемпионата Шотландии подряд. Ранее в игре его гол отменил VAR

Украинский форвард Николай Кухаревич забил во втором матче за "Хиберниан" подряд. Сегодня эдинбургская команда играла с "Сент Мирреном". Украинцу удалось забить на 63 минуте игры с ассиста Эвана Хендерсона.

В прошлом туре чемпионата Шотландии Кухаревичу также удалось забить – "Сент Джонстону". Однако тогда его команда проиграла со счетом 1:2. Всего же в семи матчах за "Хибс" ему удалось сделать три результативных действия (два гола и один ассист).

Примечательно, что ранее в сегодняшнем матче против "Сент Миррена" гол Кухаревича уже был отменен. На седьмой минуте игры Николаю удалось забить, однако позже VAR обнаружил попадание игрока в офсайд.