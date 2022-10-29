Кухаревич забил во втором матче чемпионата Шотландии подряд. Ранее в игре его гол отменил VAR
Николай разрывает за Хиберниан
Фото: Getty Images
Украинский форвард Николай Кухаревич забил во втором матче за "Хиберниан" подряд. Сегодня эдинбургская команда играла с "Сент Мирреном". Украинцу удалось забить на 63 минуте игры с ассиста Эвана Хендерсона.
В прошлом туре чемпионата Шотландии Кухаревичу также удалось забить – "Сент Джонстону". Однако тогда его команда проиграла со счетом 1:2. Всего же в семи матчах за "Хибс" ему удалось сделать три результативных действия (два гола и один ассист).
Примечательно, что ранее в сегодняшнем матче против "Сент Миррена" гол Кухаревича уже был отменен. На седьмой минуте игры Николаю удалось забить, однако позже VAR обнаружил попадание игрока в офсайд.
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