Три английских и один французский клуб зимой поборются за Малиновского
У игрока не лучшие отношения с главным тренером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре европейских клуба заинтересованы в подписании украинского хавбека
Источник вторит некоторым итальянским ресурсам и пишет о том, что Малиновских продолжает находиться в не самых лучших отношениях с главным тренером бергамаски Жан Пьеро Гасперини, и поэтому вариант с его продажей зимой вполне вероятен.
Именно этим фактом и хотят воспользоваться вышеназванные клубы и зимой попытаться побороться за украинца, чтобы подписать его по приемлемой цене.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за Аталанту, но при этом украинец только в 4-х матчах выходил в стартовом составе.
Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника бергамасков в 28 миллионов евро. Контракт Руслана с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.
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