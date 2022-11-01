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Три английских и один французский клуб зимой поборются за Малиновского

Наши за границей
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У игрока не лучшие отношения с главным тренером

Три английских и один французский клуб зимой поборются за Малиновского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четыре европейских клуба заинтересованы в подписании украинского хавбека Аталанты Руслана Малиновского. Как пишет Calciomercato, речь идет об английских Тоттенхэме, Ноттингем Форрест, Вет Хэме и французском Марселе.

Источник вторит некоторым итальянским ресурсам и пишет о том, что Малиновских продолжает находиться в не самых лучших отношениях с главным тренером бергамаски Жан Пьеро Гасперини, и поэтому вариант с его продажей зимой вполне вероятен.

Именно этим фактом и хотят воспользоваться вышеназванные клубы и зимой попытаться побороться за украинца, чтобы подписать его по приемлемой цене.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за Аталанту, но при этом украинец только в 4-х матчах выходил в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника бергамасков в 28 миллионов евро. Контракт Руслана с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ноттингем Форест Тоттенхэм (Лондон) Марсель Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
01.11.2022 в 16:55
Напомните с каким тренером Малиновский был в хороших отношениях? В дюсш?
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