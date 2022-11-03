Transfermarkt: Миколенко подорожал на 4 млн евро, Зинченко - без изменений

Известный статистический портал Transfermarkt перед ЧМ-2022 обновил стоимость некоторых игроков АПЛ .

Так, стоимость 23-летнего украинского защитника "Эвертона" Виталия Миколенко вырос на 4 млн евро - с 18 до 22 миллионов.

А вот стоимость Александра Зинченко из "Арсенала" осталась неизменной – 32 млн евро.

В то же время, Зинченко остается самым дорогим украинцем по версии портала - Александр Зинченко (32), Руслан Малиновский (28), Виктор Цыганков (25), Виталий Миколенко (22).

Напомним, что Миколенко отыграл в текущем сезоне 13 матчей за ливерпульский клуб (без результативных действий).