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Transfermarkt: Миколенко подорожал на 4 млн евро, Зинченко - без изменений

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Портал обновил цены на некоторых игроков АПЛ

Transfermarkt: Миколенко подорожал на 4 млн евро, Зинченко - без изменений

Фото: The Mirror

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt перед ЧМ-2022 обновил стоимость некоторых игроков АПЛ.

Так, стоимость 23-летнего украинского защитника "Эвертона" Виталия Миколенко вырос на 4 млн евро - с 18 до 22 миллионов.

А вот стоимость Александра Зинченко из "Арсенала" осталась неизменной – 32 млн евро.

В то же время, Зинченко остается самым дорогим украинцем по версии портала - Александр Зинченко (32), Руслан Малиновский (28), Виктор Цыганков (25), Виталий Миколенко (22).

Напомним, что Миколенко отыграл в текущем сезоне 13 матчей за ливерпульский клуб (без результативных действий).

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко Виталий Миколенко
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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свалява city (свалява)
03.11.2022 в 20:04
Так на 5 млн чи на 4? З 18 до 22(23)......
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