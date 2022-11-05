Один из лучших в составе проигравших. Известна оценка Миколенко за матч с Лестером

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии "Эвертон" принимал "Лестер". В составе "ирисок" в четырнадцатый раз подряд появился левый защитник из Украины Виталий Миколенко. Он отыграл целый матч и был одним из лучших среди проигравших.

Оценка Миколенко от известного статистического ресурса whoscored – 6.5. Лучший балл получили только Калверт-Льюин (6.6) и Гуйе (6.6). На одном уровне с Миколенко выступил правый защитник Коулмэн.

Скриншот - whoscored

Добавим, что после 15-ти туров "Эвертон" идет на 15-м месте турнирной таблицы.