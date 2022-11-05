Кочергин забил два гола за три минуты. Его Ракув победил 7:1

Украинский вингер "Ракува" Владислав Кочергин сделал дубль в матче против "Вислы" из Плоцка в рамках шестнадцатого тура чемпионата Польши. Его команда победила со счетом 7:1.

Кочергину вышел в старте "Ракува", однако в первых пяти мячах не участвовал. Лишь на 88 минуте ему удалось забить с ассиста Зорана Арсенича. Спустя лишь 3 минуты Владислав снова ввалил гол – теперь уже с паса Франа Тудора.

Всего же в текущем сезоне Кочергин отыграл за "Ракув" 24 матча во всех турнирах, в них он забил семь голов и отдал один ассист. В последний же раз Владислав совершал результативное дейтсвие еще 18 октября. Тогда он забил в Кубке страны.