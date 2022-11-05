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Кочергин забил два гола за три минуты. Его Ракув победил 7:1

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У Владислава 7+1 в 24 играх сезона

Кочергин забил два гола за три минуты. Его Ракув победил 7:1

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Ракува" Владислав Кочергин сделал дубль в матче против "Вислы" из Плоцка в рамках шестнадцатого тура чемпионата Польши. Его команда победила со счетом 7:1.

Кочергину вышел в старте "Ракува", однако в первых пяти мячах не участвовал. Лишь на 88 минуте ему удалось забить с ассиста Зорана Арсенича. Спустя лишь 3 минуты Владислав снова ввалил гол – теперь уже с паса Франа Тудора.

Всего же в текущем сезоне Кочергин отыграл за "Ракув" 24 матча во всех турнирах, в них он забил семь голов и отдал один ассист. В последний же раз Владислав совершал результативное дейтсвие еще 18 октября. Тогда он забил в Кубке страны.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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