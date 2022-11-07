"Яремчук - Иуда". Фаны Гента устроили "тёплый" приём своему бывшему форварду

В рамках 16-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде проиграл "Генту" со счетом 0:2. Хозяева тепло встретили" своего бывшего нападающего Романа Яремчука в составе соперника.

Перед началом игры фанаты "буйволов" вывесили на одной из трибун "Геламко-Арены" баннер, посвященный украинцу. На нем был написан следующий текст: "Смерть предателям, Яремчук - Иуда".

Видать, фаны "Гента" не смогли простить Роману переход в стан конкурента. Форвард сборной Украины выступал за индийцев с 2017 по 2021 годы. Затем он перешел в "Бенфику", откуда летом этого года и перебрался в "Брюгге".

"Гент" уже прокомментировал скандальный баннер:

"Гент" не одобряет баннер, вывешенный в адрес Романа Яремчука. Он непочетен и не имеет места на нашем стадионе. Это была работа нескольких людей без ведома клуба и, конечно, без разрешения. Были приняты меры, чтобы баннер быстро сняли.

От имени клуба приносим свои извинения Яремчуку", — говорится в сообщении на сайте команды.