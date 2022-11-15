Остап Маркевич возглавил клуб из третьего польского дивизиона
Тренер снова при деле
Фото: ФК Мариуполь
Украинский тренер Остап Маркевич возглавил клуб "Радуня" Стенжица из третьего польского дивизиона.
Об этом официально объявлено на официальном сайте клуба.
44-летний украинец заменил на этом посту Себастьяна Летневского.
Сообщается, что тренер владеет польским языком.
В тренерский штаб Маркевича вошли Сергей Атласюк и Сергей Янков.
Стоит отметить, что "Радуня" после 19 туров чемпионата идет 13-й из 18 команд турнира.
Остап Маркевич ранее тренировал "Мариуполь", "Черноморец", "Агробизнес" и "Вильярреал" U20.
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Источник:ФК Радуня
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
15.11.2022 в 23:10
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terber (ternopil)
15.11.2022 в 23:22
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