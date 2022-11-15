 Остап Маркевич возглавил клуб из третьего польского дивизиона ᐉ UA-Футбол
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Остап Маркевич возглавил клуб из третьего польского дивизиона

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Тренер снова при деле

Остап Маркевич возглавил клуб из третьего польского дивизиона

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Украинский тренер Остап Маркевич возглавил клуб "Радуня" Стенжица из третьего польского дивизиона.

Об этом официально объявлено на официальном сайте клуба.

44-летний украинец заменил на этом посту Себастьяна Летневского.

Сообщается, что тренер владеет польским языком.

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В тренерский штаб Маркевича вошли Сергей Атласюк и Сергей Янков.

Стоит отметить, что "Радуня" после 19 туров чемпионата идет 13-й из 18 команд турнира.

Остап Маркевич ранее тренировал "Мариуполь", "Черноморец", "Агробизнес" и "Вильярреал" U20.

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В статье: Остап Маркевич
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Источник:
ФК Радуня

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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
15.11.2022 в 23:10
Папин сынок, а на фронт??? Почему выпустили?
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0
terber (ternopil)
15.11.2022 в 23:22
теж саме питаня до двох інших,Атласюк грав в ФК Тернопіль а як в Польщі опинився ,чи футболістів легко пропускають за кордон тому що вони футболісти?
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0
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