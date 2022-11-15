Остап Маркевич возглавил клуб из третьего польского дивизиона

Украинский тренер Остап Маркевич возглавил клуб "Радуня" Стенжица из третьего польского дивизиона.

Об этом официально объявлено на официальном сайте клуба.

44-летний украинец заменил на этом посту Себастьяна Летневского.

Сообщается, что тренер владеет польским языком.

В тренерский штаб Маркевича вошли Сергей Атласюк и Сергей Янков.

Стоит отметить, что "Радуня" после 19 туров чемпионата идет 13-й из 18 команд турнира.

Остап Маркевич ранее тренировал "Мариуполь", "Черноморец", "Агробизнес" и "Вильярреал" U20.